حبس ربة منزل قتلت زوجها بسبب خلافات أسرية فى 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس ربة منزل متهمة بقتل زوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات أسرية، ومحاولة المجنى عليه تصويرها أثناء العلاقة الزوجية، لابتزازها حال طلبها الانفصال عنه، بسبب الخلافات المتكررة بينهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل موظف إلى المستشفى، مفارقا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات، تبين أن زوجة المجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت بما نسب إليها، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، ومحاولة القتيل تصويرها خلال العلاقة الزوجية، لابتزازها إذا طلبت الطلاق منه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.