جامعة سوهاج تستعد للمشاركة بمسابقة افضل جامعة صديقة للبيئة

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن استعداد الجامعة للمشاركة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، التى أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث وضعت وزارة البيئة عدد من المواصفات الفنية والمعايير للجامعة لكى تصنف كجامعة صديقة للبيئة.

وقال رئيس الجامعة، أنه وجه بسرعة تشكيل فريق عمل من قطاع خدمة المجتمع للإعداد الجيد للمشاركة فى هذه المسابقة، ليس هذا فحسب بل أيضاً ضرورة المشاركة فى المسابقة العالمية (UI Green Metric) “التصنيف العالمى للجامعات الخضراء صديقة البيئة".

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم الانتهاء من وضع خطة لتنفيذ هذه التوجيهات، وسوف يتم الإعلان عنها خلال الاجتماع الذى سيعقد تحت رعاية رئيس الجامعة لكافة الأطراف المعنية خلال الاسبوع القادم.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أصدر قراراً بتاريخ ١٩ أكتوبر الماضى لعام ٢٠١٩م، بتشكيل لجنة لوضع معايير التقييم والاشراف على مسابقة أفضل جامعة صديقة البيئة، برئاسة الدكتورة كاميليا صبحى مدير قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى، وعضوية ثلاثة من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم اختيار الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس جامعة سوهاج احد اعضاء تلك اللجنة المشكلة.