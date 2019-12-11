رئيس جامعة سوهاج يكرم الطلاب الفائزين في بطولات الأنشطة الرياضية

وفي كلمته قدم رئيس الجامعة خالص التهاني للفرق الفائزة وجميع المشاركين في مختلف الفعاليات الرياضية التي نفذت في إطار خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠، كما أعرب عن خالص شكره للمجهودات التي تبذلها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وإدارات كافة الكليات، مؤكداََ حرص الجامعة على الاحتفال بتكريم طلابها المتفوقين والمتميزين، الأمر الذي يعكس ايمانها بدورها الهام في دعم ورعاية الموهوبين وتشجعيهم على استمرار التميز والنجاح بما لا يعيق تحصيلهم الدراسى والعلمي.

وأوضح إسماعيل الظهري مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، أن نتائج بطولة وطن الرياضية لطلاب الفرقة الأولى في كرة القدم الخماسي، قد أسفرت عن فوز فريق كلية الهندسة بالمركز الأول وذلك بعد تفوقه على فريق كلية التجارة، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

وفي السياق نفسه أشار نشأت عباس مدير النشاط الرياضي، أن الاحتفالية تضمنت تكريم الفرق الفائزة في بطولة الجامعة لخماسي كرة القدم على مستوى جميع الكليات، حيث تم تتويج كلية التجارة بكأس البطولة، وحصلت كلية الهندسة على المركز الثاني، كما فازت كلية التربية الرياضية بالمركز الثالث، مضيفاً أنه أيضاً تم تكريم المراكز الثلاث الأولى الفائزة في بطولة الجامعة لتنس الطاولة (طلبة - فرق)، والتي انتهت بفوز فريق الهندسة بالمركز الأول، وفريق التكنولوجيا والتعليم الصناعي بالمركز الثاني، والتربية بالمركز الثالث، أما في منافسات تنس الطاولة (طالبات - فرق)، فقد تم تكريم فريق التربية لحصوله على المركز الأول، وفريق التجارة لفوزه بالمركز الثاني، وفريق الزراعة بالمركز الثالث، لافتاً أنه في بطولة تنس الطاولة (طلبة وطالبات - فردي) تم تكريم الحاصلين على المركز الأول وهم الطالب محمد كمال عبد اللطيف بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي، والطالبة أسماء السيد حسين بكلية التربية.

وذكر محمد حمدالله أخصائي النشاط الرياضي، أن رئيس الجامعة كرم الفرق الفائزة في بطولة الكرة الطائرة (طلبة - طالبات) ، والتي شاركت بها جميع الكليات، وقد انتهت مباريات الطلبة بفوز فريق التجارة بالمركز الأول، وفريق المدينة الجامعية بالمركز الثاني، وفريق التربية الرياضية بالمركز الثالث، أما مباريات الطالبات أسفرت عن فوز فريق المدينة الجامعية بالمركز الأول، كما حصلت التربية الرياضية على المركز الثاني، والتربية على المركز الثالث.