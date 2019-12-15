"باروكى" يبدأ تدريباته فى الغردقة استعدادا لعبور المانش بزعانف "المونو"

أعلن السباح خالد شلبى، وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبوز المانش بشمال أفريقيا، أن السباح سيد باروكى، بدأ تدريباته فى أحد شواطئ مدينة الغردقة استعدادا لمحاولة عبور بحر المانش بزعانف المونو لأول مرة فى العالم.

وأكد السباح خالد شلبى، وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش بشمال أفريقيا، فى بيان له المشرف عن تدريب السباح سيد باروكى، بمساعدة السباحة الأولمبية شيروت حافظ، أن باروكى بدء التدريبات التى تؤهله لمحاولة عبور المانش بزعانف المونو فى مدينة الغردقة وتقديم الإرشادات الفنية بنجاح محاولة العبور.

وأضاف شلبى، فى بيانه أن باروكى نجح فى أول تجربة لتدريبات السباحة بالغردقة فى درجة حرارة 13 درجة مئوية واستطاع السباحة لمدة ساعة متواصلة مع وضد التيار دون توقف مما يعد مؤشر جيد لتأهيله واستعداده لخوض التجربة الثانية من التدريب فى مياه النيل فى يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض باروكى التجربة الثانية مع سباحين المنتخب العربى الألمانى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش فى يوليو 2020 والمقرر تنظيمها فى المرسى النهرى للنادى الأهلى.

ويستعد باروكى لمحاولة عبور بحر المانش بزعانف المونو لأول مرة فى العالم لدخول فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية باسم مصر.