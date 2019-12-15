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ضبط عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة وهارب من حكم سرقة الإكراه فى القليوبية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:02 م
ضبط عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة وهارب من حكم سرقة الإكراه فى القليوبية متهم - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين بحوزتهما 200 جرام حشيش بقصد الاتجار والترويج بمدينه الخانكه، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث يفيد تمكن العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى من القبض على كلا من " م م ش " 28 سنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 100 جرام ومبلغ مالى 400 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال، وضبط المدعو "ر ر  ف  "  28 سنة عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 100 جرام ومبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، واحيلا المتهمان للنيابة فتولت التحقيق.

كما القت مباحث تنفيذ الاحكام القبض على عاطل هارب من حكم 5 سنوات فى قضية سرقه بالاكراه مدينه الخانكة أحيل المتهم للنيابة وجارى اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد حازم عزت رئيس مباحث مديرية الامن يفيد تمكن مباحث تنفيذ الاحكام من ضبط المدعو " ت ع ا " 33 سنه عاطل محكوم عليه هارب فى قضية سرقه بالاكراه بالسجن 5 سنوات وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ اجراءات تنفيذ الحكم.

 

 


أمن القليوبية

مخدرات

الخانكة

القليوبيه

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