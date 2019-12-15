اليوم العالمي للشاي .. الآثار الضارة على صحتك فى حال شرب الكثير منه

كتبت إيناس البنا

الشاي أكثر من مجرد مشروب لبعض الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل بدون كوب الشاي اليومى، حيث يبدأ يومهم وينتهي بالشاي وقد يصل إلى تناول من 4-5 أكواب في اليوم.

ولكن هل تعلم أن شرب الشاي الكثير يمكن أن يدمر صحتك؟ وخلال الاحتفال باليوم العالمي للشاي وجب التنويه حسبما ذكر موقع " timesofindia" ألا أنه يمكن للجرعة الزائدة من الكافيين العبث بصحتك بطرق متعددة يصعب الشعور بها في البداية، فلن تدرك حتى تبدأ المشكلات الصحية في الظهور.

الآثار الجانبية من الشاي



حرقة المعدة



إذا لم تتحكم في تناول الكافيين، فأنت معرض بشكل أكبر لخطر الإصابة بحرقة في المعدة ومشاكل أخرى في القلب والأوعية الدموية، حيث يزيد محتوى الكافيين الموجود في الشاي والقهوة من إنتاج الحمض في المعدة ويستقر أسفل العضلة العاصرة للمريء، مما قد يؤدي إلى حرقة المعدة.

الصداع

الاستهلاك المزمن من الشاي سيؤدي إلى نتائج عكسية، حيث سيزيد من وتيرة الصداع إذا لم يتم التحكم في المدخول اليومى.

زيادة التوتر والقلق



بينما يعتقد الناس أن الشاي يقلل من الضغط العقلي، إلا أن الاستهلاك المفرط قد يجعلك تشعر بالضغط والاكتئاب والتوتر، لذا إذا وجدت نفسك تشعر بالقلق يوما بعد يوم، فيجب عليك تقليل تناول الكافيين.

اضطرابات النوم



قد تعتقد أن كوب الشاي يعمل على إبقائك مستيقظا في الليل ونشطاً، ولكن هناك تفسير لذلك، فإذا كنت تشرب أكثر من 3-4 أكواب من الشاي في اليوم ، فقد تواجه مشكلة في النوم أثناء الليل، لأن الكثير من الكافيين يمكن أن يعطل دورة النوم الطبيعية عن طريق تثبيط إنتاج الميلاتونين المحفز للنوم.

الغثيان والأرق



أوراق الشاي تحتوي على مادة العفص التي قد تهيج معدتك وتؤثر على الهضم، وإلى جانب ذلك، قد يؤدي ذلك إلى الغثيان ويشعرك بالقلق طوال اليوم.

حدوث مضاعفات في الحمل