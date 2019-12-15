سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:00 ص
المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد موقع قطريليكس، التابع لـلمعارضة القطرية، أن عبد الباسط غويلة، المسئول الرسمى عن مؤسسة "التناصح" الإرهابية، استمر فى تنفيذ المخططات الخارجية من أجل استمرار ليبيا فى حالة الفوضى العارمة من أجل السماح لقطر وتركيا وإيران بالعبث فى المنطقة.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن أمير قطر تميم بن حمد ضخ أموالاً جديدة إلى عبدالباسط غويلة، من أجل تأجيج الأوضاع فى ليبيا ضد الجيش الليبى، موضحًا أن الأموال التى قدمها تميم بن حمد لعبدالباسط غويلة هدفها شراء المزيد من الأسلحة من أجل تقديمها إلى الميليشيات المسلحة حتى تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية ضد عناصر الجيش الليبى الذى يقترب بشدة من العاصمة طرابلس من أجل استعادتها من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى المنتهية ولايته والمتحصن فى المدينة بجانب عدد من الميليشيات المسلحة.

وتابع موقع قطريليكس: يعتبر عبدالباسط غويلة الحاصل على الجنسية الكندية والمقرب من الصادق الغرياني، منفذ رغبات وأهواء وخطط تميم فى ليبيا بمساعدة تركيا الراغبة فى البقاء فى الأراضى الليبية من أجل سرقة النفط، تورط "غويلة" فى تأييد الهجمات وبث رسائل للميليشيات الإرهابية، كما تورط فى إيصال المال القطرى إلى مؤسسة "التناصح"، كما عمل مساعداً للإرهابى سلمان عبيدي، والمسئول عن الهجوم الإرهابى فى مدينة مانشستر البريطانية فى مايو 2017.

وتلقى غويلة تمويلاً قطرياً من جماعة أنصار الشريعة التى أصبحت فيما بعد جزءاً من تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة بنغازي، كما دعا الإرهابيين لمقاتلة الجيش الوطنى الليبي، وأطلق دعوات لإطلاق سراح المعتقلين المتهمين بالإرهاب من أجل مساعدة فايز السراج على استمرار قتاله ضد قوات الجيش الليبى.


تميم بن حمد

ليبيا

الارهاب

قطر

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قطر تغرق فى وحل النظام الإيرانى.. تميم يتوسط لدى "واشنطن" لحل أزمات موالين لإيران.. النظام القطرى يتحول لعراب إنقاذ وكلاء طهران من الميليشيات الإرهابية.. وكتاب سعوديون:الدوحة تتآمر على جيرانها وتتواطأ مع عدوهم

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 08:00 ص

شاهد.. مباشر قطر تكشف أسرار رسم تميم ومثلث الشر خططهم الهدامة بالدوحة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:43 ص

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:00 م

شاهد..مباشر قطر: نظام تميم يعمل عراب إنقاذ المجرمين والقتلة ودعم الميليشيا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

ضوابط جديدة لإنشاء المحال العامة والتوسع فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها

ضوابط جديدة لإنشاء المحال العامة والتوسع فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها

انتهاكات أردوغان ضد الأطفال.. إحصائية تكشف حالات اعتقالات وتعذيب داخل السجون

انتهاكات أردوغان ضد الأطفال.. إحصائية تكشف حالات اعتقالات وتعذيب داخل السجون

الضيوف الأجانب يشيدون بالتواجد الشرطى على مدار الساعة فى شرم الشيخ

الضيوف الأجانب يشيدون بالتواجد الشرطى على مدار الساعة فى شرم الشيخ

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

رسالة حب من آيتن عامر لزوجها.. والجمهور: "ربنا يخليكم لبعض"

رسالة حب من آيتن عامر لزوجها.. والجمهور: "ربنا يخليكم لبعض"

نانسى عجرم تخطف قلوب متابعيها بصورة جديدة من حفلها فى مصر

نانسى عجرم تخطف قلوب متابعيها بصورة جديدة من حفلها فى مصر

استقرار سعر الذهب فى السوق المصرى مع تراجع المبيعات

استقرار سعر الذهب فى السوق المصرى مع تراجع المبيعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة