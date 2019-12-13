سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المعارضة القطرية تكشف: إنشاء مستشفى عسكري لعلاج الجنود الأتراك بأوامر من تميم

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:13 ص
المعارضة القطرية تكشف: إنشاء مستشفى عسكري لعلاج الجنود الأتراك بأوامر من تميم اردوغان وتميم
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن توجيه أمير قطر تميم بن حمد أوامر بإنشاء مستشفى المدينة الطبية العسكرية وتخصيصها استعداداً لعلاج الجنود الأتراك المتواجدين بالدوحة وبالقاعدة العسكرية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم وضع حجر أساس مشروع المدينة الطبية العسكرية، لافتا إلى أن المستشفى العسكري جاء ضمن الاتفاق المبرم بين تميم بن حمد ورجب طيب أردوغان في الزيارة الأخيرة التي قام بها أردوغان إلى العاصمة.

ولفت موقع قطريليكس، إلى أن المستشفى يتم تجهيزه بشكل سريع في الوقت الحالي، خاصة أنه بنهاية شهر ديسمبر الجاري سيرتفع عدد القوات المسلحة التركية المخصصة للقاعدة العسكرية في الدوحة إلى 2800 جندي، ومع اكتمال توسعة القاعدة التركية سيكون لدى تركيا 1434 جندياً من القوات البرية، و272 من القوات الجوية و228 من القوات البحرية، كما سيتم تزويد المقر المشترك بـ108 من الأفراد، وسيتم تعيين مجموعة دعم من 758 لتقديم المساعدة للقوات.

 


قطر

تميم بن حمد

اردوغان

تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:00 ص

رجال أردوغان سوابق.. عزل رئيس بلدية تابع لحزب العدالة والتنمية لبطلان انتخابه

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:10 م

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:01 م

صفعة أمريكية للديكتاتور العثمانى.. مجلس الشيوخ الأمريكى يعترف بمذابح الأرمن.. إرتباك تركى بعد القرار.. ووزير خارجية أردوغان: لا يخدم العلاقات الثنائية.. ومراقبون: نظام العدالة والتنمية على موعد مع عقوبات

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا فى الساعة

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

التليفزيون هذا المساء: آمنة نصير: الأزهر لا يواكب العصر وينقصه الاجتهاد.. مصطفى بكرى: الرئيس أصر على الإصلاحات الاقتصادية ورفض خداع المصريين.. شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

الصحف المصرية: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى.. النظام القطرى يواصل التآمر على مصر.. انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. والأهلى يشترط الحصول على 3 ملايين دولار لبيع أزارو فى الشتاء

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

تعرف على آليات حصول ذوى الاحتياجات على وحدات سكنية بنظام الإيجار

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

تعزيزات أمنية بشرم الشيخ لتأمين منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة