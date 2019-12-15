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المرور يضبط 3380 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:10 م
المرور يضبط 3380 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كثفت الإدارة العامة لـ مرور الجيزة ، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات مدير أمن الجيزة.

وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3380 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و 1340 مخالفة نموذج 125

كما تم رصد 76 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 18 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 84 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 72 دراجة بخارية وسيارة.


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حملات ضبط مخالفين

امن الجيزة

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