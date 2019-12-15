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الصناعات المعدنية: توفير 500 طن فحم يوميا ينقذ شركة الحديد والصلب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:24 م
الصناعات المعدنية: توفير 500 طن فحم يوميا ينقذ شركة الحديد والصلب خالد الفقى
كتب عبد الحليم سالم

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طالب المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، بتوفير 500 طن فحم يوميا لتشغيل الشركة، مما يساهم فى تدبير الشركة للأجور الشهرية، وسداد نصف مستحقاتها الشهرية .
 
وجاء ذلك خلال مؤتمر إنقاذ شركة الحديد والصلب، بحضور عدد من النواب ورؤساء النقابات .
 
أضاف خالد الفقى، أن شركة الحديد تمتلك إمكانيات كبيرة تمكنها من النهوض بما تملكه من إمكانيات كبيرة، مما يستلزم نقل الشركة لوزارة الصناعة وجدولة المديونيات من كهرباء وغاز مع تشكيل لجنة فنية من كليات الهندسة لبحث الإصلاح .
 
وأوضح الفقى أن هناك دراسات قائمة لتطوير وتحديث الشركة لابد من تفعيلها بشكل أساسي الفترة المقبلة، وبناء مصنع حديد تسليح فى الشركة واستغلال الطاقات المتاحة .
 
 

الحديد والصلب

خالد الفقى

الصناعات المعدنية

إنقاذ الحديد والصلب

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