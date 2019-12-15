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القابضة المعدنية: 244 مليون جنيه قيمة الاستثمارات فى شركة الحديد والصلب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:00 ص
القابضة المعدنية: 244 مليون جنيه قيمة الاستثمارات فى شركة الحديد والصلب شركة الحديد والصلب
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت بيانات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن قيمة الاستثمارات ، التى تم ضخها فى شركة الحديد والصلب بلغت نحو 244 مليون جنيه.
 
وبحسب البيانات فإنه تم استخدام تلك الأموال فى تحديث بعض القطاعات ، وإجراء الصيانات اللازمة لها وذلك خلال الفترة من 2015 حتى 2019 .
 
وبحسب البيانات فإن شركة الحديد والصلب حققت خسائر خلال الخمس سنوات الماضية بلغت نحو  4.5 مليار جنيه بالرغم من تحقيقها ايرادات بلغت نحو 7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة.
 
وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" أن هناك لجنة مشكلة على أعلى مستوى للنظر فى موقف شركة الحديد والصلب من الاستمرار أو التصفية، فى ظل الخسائر  الكبيرة التى تلاحق الشركة نتيجة تقادم الآلات والمعدات ، وعدم اجراء خطط للتطوير، أو ادخال صناعات جديدة فيها.
 
وأضافت المصادر أنه بنهاية العام الجارى ، سيتم إعلان موقف الشركة من قبل اللجنة ، حيث تشير المؤشرات لصعوبة استمرار الشركة.
 
من جانبه كشف المهندس خالد الفقى ، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، المالكة لشركة الحديد والصلب ، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ،  إنه سيتم عقد مؤتمر بمقر النقابة العامة للصناعات الهندسية باتحاد عمال مصر غدا الأحد ، لبحث مصير ومستقبل شركة الحديد والصلب.
 
وأضاف الفقى لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر العام سيشهده قيادات النقابات واتحاد العمال وقيادات من شركة الحديد والصلب ،لبحث آليات إنقاذ الشركة وعدم تصفيتها ، لافتا أن المؤتمر من المنتظر أن يشهده عدد من خبراء الصناعة ، لطرح رؤيتهم حول إنقاذ الشركة وإمكانية انتشالها من الخسائر الحالية ، أسوة بما تم فى شركة الدلتا للصلب ، وهى شركة شقيقة.
 
وأشار خالد الفقى أن شركة الحديد والصلب لديها دراسات فنية ، يمكن تنفيذها لانتشالها من الخسائر، بحيث يتم تمويلها من حصيلة بيع أراضى، وأصول غير مستغلة بدون تحميل أيه أعباء للشركة القابضة المعدنية أو وزارة المالية.

الحديد والصلب

خالد الفقى

الصناعات الهندسية

القابضة المعدنية

قطاع الاعمال العام

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