الزراعة: إنشاء 87 بئر جوفى و118 نشو لحصاد مياه الأمطار فى مطروح

أعلن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، أهم انجازات مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والتى شملت إنشاء 87 بئر جوفى بسعة 9526,56 م3 لحصاد وتخزين مياه الأمطار بغرض الشرب للإنسان والحيوان واستخدام المنزلى والرى التكميلى للخضر والمحاصيل.

وأوضح تقرير أصدره مركز بحوث الصحراء ، إنه تم إنشاء عدد 118 بئر نشو بسعة 12924.14 م3 لحصاد وتخزين مياه الأمطار بغرض الشرب للإنسان والحيوان واستخدام المنزلى والرى التكميلى للخضر والمحاصيل من خلال المشاريع التنموية ليصل إجمالى عدد آبار النشو إلى 205 بئرا لتخزين المياه.

وقال الدكتور نعيم مصيلحى ، أنه يجرى حاليا التوسع فى إنشاء مزارع جديدة (زيتون) بمساحة 360 فدان ، وتم التوسع فى إنشاء مزارع بستانية جديدة (زيتون) حيث تم توزيع 14400 شتلة زيتون لزراعة 360 فدان ، وتم اختيار المستفيدين وتحديد المناطق وتوفير الشتلات وتهيئة الأرض للزراعة وتمت الزراعة بنسبة 100%

وأضاف مصيلحى نشر التقنيات الحديثة فى عدد 200 حقل إرشادى للقمح والشعير والتين والزيتون والخضر، وتنمية المراعى الطبيعية فى مساحة 1000 فدان عن طريق إعادة البذر وزراعة الشجيرات الرعوية المتأقلمة لظروف الجفاف، والتدريب وتنمية مهارات المرأة فى الحرف اليدوية ومحو الأمية والرعاية الصحية من خلال عقد 15 دوره تدريبية متنوعة.

وأكد نعيم مصيلحى ، إنه تم إنتاج شتلات الأشجار البستانية وشتلات الشجيرات الرعوية والعلفية وتطبيق المكافحة الحيوية فى مساحة 300 فدان زيتون، وإجراء البحوث التطبيقية فى مجال محاصيل الحبوب الشتوية – المراعى – الإنتاج الحيوانى – الأراضى والمياه – الحاصلات البستانية – المكافحة الحيوية – النظم المزرعية.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه تم إنشاء البنية التحتية للحظائر وأسوار وهناجر ووحدة تدريب على تصنيع الصوف من الأغنام وأخرى لتدريب الشباب على الحرف اليدوية وحرف النجارة وغيرها، وإنشاء صوب زراعية ومعدات زراعية وغيرها ومركز للتدريب على الزراعات المطرية ومكافحة التصحر بمطروح.

فيما كشف تقرير بحوث الصحراء ،إنه تم تنفيذ مشروعات بحثية تنموية فى مجال سد الفجوة المائية عن طريق زيادة المخزون المائى من مياه الأمطار ومن خلال إنشاء أبار وخزانات أرضية لحصاد وتخزين مياه الأمطار بسعة إجمالية 1.5 مليون م3 سنويا، وتنمية مناطق سقوط الأمطار، وإدخال ونشر التقنيات الحديثة ﻹستغلال الموارد الطبيعية المتاحة بمطروح مثل تحسين إنتاجية الزيتون-التين-القمح-الشعير-الخضر-والنباتات الطبية والعطرية لخدمة 22 ألف أسرة وبالتالى تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات البدوية، وتحسين حالة المراعى الطبيعية والثروة الحيوانية والقوافل البيطرية والإنتاج النباتى من خلال تنفيذ عدة برامج إرشادية وتنموية للمجتمعات المحلية.