الزراعة: توزيع 14 ألف و400 شتلة زيتون فى 4 مناطق بمطروح

قال الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة ، إنه تم التوسع فى إنشاء مزارع بستانية جديدة (زيتون) حيث تم توزيع 14400 شتلة زيتون لزراعة 360 فدان، موضحًا أنه تم اختيار المستفيدين وتحديد المناطق وتوفير الشتلات وتهيئة الأرض للزراعة وتمت الزراعة بنسبة 100% وذلك فى مناطق رأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وبرانى.

وأضاف رئيس البحوث الزراعية ، اليوم ، إنه فى إطار إعادة تأهيل أودية جديدة وأخرى موجودة فى محافظة مطروح تم تنفيذ واستلام عدد 279 سد أسمنتى بإجمالى كمية 27763,71 م3، وعمل تسوية للتربة الزراعية بإجمالى مساحة 116 فدان ، وتنفيذ عدد 43 بئر نشو بإجمالى كمية 5472,57 م3 جهر لعدد 43 أسرة بدوية تابعة للمجتمعات المحلية بوحدات الدعم الفنى بمطروح، واستصلاح واستزراع مساحة 109 فدان فى بطون عدد 17 وادى "تين وزيتون"، ودراسة التربة لتنمية الوديان لعدد 17 وادى "حفر قطاعات التربة وتجميع البيانات الخاصة بكل قطاع" .

وتابع نعيم مصيلحى، إنه تم تحسين حالة المراعى الطبيعية والثروة الحيوانية والقوافل البيطرية والإنتاج النباتى من خلال تنفيذ عدة برامج إرشادية وتنموية للمجتمعات المحلية، ورفع قدرات ومهارات المرأة البدوية عن طريق التدريب على الحرف اليدوية وبرامج التوعية الصحية، مشيرا إلى إنه بالنسبة لحصاد مياه الأمطار بمطروح فقد تم تنفيذ عدد 87 بئر بنسبة تنفيذ "106,75%" بسعة "9526,56 م3 " وتوزيعاتها على وحدات الدعم الفنى التابعة للمركز فى مناطق راس الحكمة والنجيلة وبرانى.