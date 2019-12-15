السيسى عن صراع الدول الكبرى: "عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العُشب"

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك فرقًا كبيرا بين القيم والمثل فى تناول الموضوعات وبين المصالح وأدبيات السياسة الدولية، مضيفا: " الكلام عن القيم الإنسانية كلام كتير قوى، ولكن عندما تُستعدى المصالح نغير كلامنا أو على الأقل ميبقاش احنا بتغير وبنتجاوز".

واستدعى الرئيس السيسي خلال مداخلته بجلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، بمنتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، كلمات حكيمة تقول: "عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب والأشجار الصغيرة"، فى إشارة إلى أن الدول الصغيرة هى التى تدفع ثمن صراعات الدول الكبرى.

وأوضح الرئيس، أن مصر كانت ستشهد دمارا أكثر من دول أخرى، قائلا: "مصر كانت ستكون أكثر دمارا من الدول اللى احنا بنتكلم عنها لأن عددنا كبير جدا.. تصوروا شبابها اللى فوق 60 مليون يتنازع مع بعضهم البعض.. فى مصر كنا عارفين إن الإرهاب جاى علشان يوقف التنمية فى مصر.. كنا ممكن نواجه الإرهاب فقط أو التنمية فقط، قالوا خلوه اقتصاد حرب وخلصه على الإرهاب وبعد كده تنمية".

واستشهد الرئيس بالحالة التى عاشها العراق بُعيد القضاء على تنظيم داعش الإرهابى، وقال: "العراق حاربت داعش خلال 4 سنين لكن يا ترى كانت مهتمة بالتنمية أو مشيت فى مسار التنمية زى ما مشيت فى مسار الحرب ضد الإرهاب؟.. ما تصورش ده حصل.. وبالتالى لما انتصره على داعش شباب العراق بيقول فين إحنا؟ وفين مستقبلنا؟ وفين التنمية؟ ومستحملش واتحرك، ولما اتحرك عاوز يغير من وضعه، لكن فى مصر لما اتحركنا قلنا لا، حتى مع الظروف الاقتصادية الصعبة إحنا عملنا بكل طاقتنا بنفس مستوى قتال الإرهاب".

واختتم الرئيس مداخلته بالتأكيد على وجود متطلبات للدول والأفراد، مردفًا: "حاجات الدولة استقرار، وحاجات الفرد إنه يعيش ويشتغل ويبقى ليه أسرة طب لو معملتلوش كده؟ لما يتحركوا هابيقى فيه مشكلة كبيرة".