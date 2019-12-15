الجامعة العربية تتابع بقلق الصدامات فى لبنان

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أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن القلق إزاء أنباء الاشتباكات المتزايدة التى وقعت فى لبنان مؤخرا، وخاصة الصدامات التى وقعت مساء أمس السبت بين المتظاهرين وقوى الأمن ، وكذلك الاعتداءات التى وقعت على المتظاهرين وقوى الأمن فى بيروت.

وقال المصدر : إن الجامعة العربية تهيب بكافة الأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني، ضرورة الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أية مظاهر للعنف حفاظا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية العليا، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وأضاف ، أن الإسراع في تشكيل الحكومة من شأنه الإسهام في تخفيف حدة التوتر الذي يشهده لبنان والبدء في اتخاذ الإجراءات التي تفتح الطريق أمام التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.