سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية تتابع بقلق الصدامات فى لبنان

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:49 ص
الجامعة العربية تتابع بقلق الصدامات فى لبنان قوات الأمن اللبنانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن القلق إزاء أنباء الاشتباكات المتزايدة التى وقعت فى لبنان مؤخرا، وخاصة الصدامات التى وقعت مساء أمس السبت بين المتظاهرين وقوى الأمن ، وكذلك الاعتداءات التى وقعت على المتظاهرين وقوى الأمن فى بيروت. 
وقال المصدر : إن الجامعة العربية تهيب بكافة الأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني، ضرورة الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أية مظاهر للعنف حفاظا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية العليا، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
وأضاف ، أن الإسراع في تشكيل الحكومة من شأنه الإسهام في تخفيف حدة التوتر الذي يشهده لبنان والبدء في اتخاذ الإجراءات التي تفتح الطريق أمام التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.


لبنان

مظاهرات لبنان

قوات الأمن اللبنانية

متظاهرو لبنان

جامعة الدول العربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كاريكاتير صحيفة إماراتية.. مظاهرات لبنان تغير لعبة الحكومة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:00 ص

محتجون يقطعون الطرق فى لبنان.. جعجع يرفض تشكيل حكومة "مختلطة".. رئيس القوات اللبنانية: طرحنا حكومة أخصائيين مستقلين نظيفى اليد ولن نشارك بها.. وتربطنا صداقة بالحريرى.. ونصر الله: نأمل أن تحصل الاستشارات الاثنين

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:00 م

إكسترا نيوز تعرض فيديو لاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في لبنان

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:41 م

محلل لـ"إكسترا نيوز": حزب الله يحرك فريق الشبيحة للاعتداء على متظاهرى لبنان

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

حالة الطقس.. طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

حالة الطقس.. طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة