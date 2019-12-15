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التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:00 ص
التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تواصل مكاتب التموين فى مختلف المحافظات تلقى التظلمات الخاصة بالمستبعدين من البطاقات التموينية حتى أخر ميعاد محدد، وهو الْيَوْمَ  الأحد 15 ديسمبر، حيث تقوم الجنة المنوطة بمتابعة تظلمات المستبعدين من منظومة صرف السلع التموينية وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بفحص بيانات التظلمات وإعادة إدراج من يثبت أحقيته للدعم خلال أسبوعين.

وتقوم الوزارة بمخاطبة الشركات المعنية بإصدار البطاقات بتسجيل بيانات من يتبين أحقيته للدعم على النظام الإلكترونى لإعادة صرف السلع له.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد استمرار تنفيذ القرار الوزارى الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدى تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعى، وكذلك ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج، وذلك فى إطار التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، وبدون أى رسوم فى استخراج الكارت الذكى بالنسبة للبطاقات الجديدة للفئات المستحقة.

التموين

المصيلحى

تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين

تظلمات بطاقات التموين

اليوم السابع بلس

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