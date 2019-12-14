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صرف 50% من مقررات شهر ديسمبر لأصحاب بطاقات التموين حتى الآن

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:09 ص
صرف 50% من مقررات شهر ديسمبر لأصحاب بطاقات التموين حتى الآن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 50 % حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر تخفيض أسعار بعض السلع التموينية اعتبارا من اول الشهر الجارى، على أن يكون سعر السكر بالبطاقات التموين بـ8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيها، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه.


التموين

المجمعات الاستهلاكية

مقررات سلع ديسمبر

السلع المدعمة لشهر ديسمبر

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