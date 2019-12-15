البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 13415 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 15872 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 5000 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليصل مستوى 521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1364 نقطة.