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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:31 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 13415 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 15872 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 5000 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليصل مستوى 521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1364 نقطة.
 
 

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