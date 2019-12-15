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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:20 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على تراجع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1921 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 15788 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4983 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل مستوى 520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1360 نقطة.

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