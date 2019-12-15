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الأوقاف تفتح الباب للأفارقة الدارسين بمصر للاشتراك بمسابقة القرآن الكريم

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:14 م
الأوقاف تفتح الباب للأفارقة الدارسين بمصر للاشتراك بمسابقة القرآن الكريم طلاب افارقه دارسين بمصر
كتب – إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن إتاحة الفرصة للطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية من حفظة القرآن الكريم كاملاً ، للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم السابعة والعشرين للوزارة.

وطالبت الوزارة، الراغبين في المشاركة سرعة تسجيل أسمائهم على موقع الوزارة خلال أسبوع من تاريخه، على أن يحضر لاحقًا موافقة من الجهة التي يدرس بها أو من سفارة بلده على الاشتراك في المسابقة.

وقالت الوزارة إن الفرصة تأتى فى إطار دعم العلاقات المصرية الأفريقية ، وبمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

 

وزارة الاوقاف

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طلاب افارقه دارسين بمصر

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