​الأوقاف تطلق التصويت النهائى للصوت الحسن لاختيار 6 فائزين وقيدهم فى الإذاعة

​أطلقت وزارة الأوقاف، مرحلة ​التصويت ​النهائى ​لصاحب الصوت الحسن ​لاختيار 6 ناجحين ضمن 10 متنافسين قراء ومبتهلين، سيتم اختيار 3 ​من القراء​ وكذلك ​التصويت لصاحب الصوت الحسن من المبتهلين​، لاختيار ​3 فائزين، لترشيحهم لاختبارات لجنة القيد بالإذاعة والتلفزيون المصرى.

​جاءت المنافسة فى مرحلة التصويت النهائى للقراء بين 5 متنافسين، هم: ​أحمد طارق أحمد​، و​أحمد محمد جابر ​و ​أحمد محمود أبو الوفا​، و​عمر نبيل عبد الرازق، و ​محمد إمبابى عبد المقصود​.​

​وللمنافسة على فرص القيد بالإذاعة للمبتهلين يتنافس ​5 متسابقين، هم: السيد فكرى السيد على ​و ​عمر أحمد حشاد ​و ​محمد أحمد محفوظ محمد ​و​محمد جمال محمود أحمد ​و​مصطفى السيد مصطفى السيد​.​

​وأكدت الوزارة أنها أمهلت راغبى التصويت 30 ساعة للتصويت لأصواتهم المفضلة، عبر موقعها الرسمى، تهميدًا لإعلان الأصوات التى اجتازت مرحلتى الاختبار الفنى بمسجد عمرو بن العاص، من قبل لجنة مشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام، و التصويت العلنى عبر الموقع الألكترونى مسبقا، ثم عقد مقابلة للفائزين مع وزير الأوقاف لتكريمهم، ويلى ذلك توجيه خطاء رسمى بـ6 فائزين للإذاعة والتلفزيون لاختبارهم دون انتظار الدور التقليدى للقيد من عدمه، حيث تضم لجنة اختبار الفائزين كبار القراء وأستاذ موسيقى، و عدد من ​المتخصصين وذلك دون دفع رسوم مالية أو تلقى التدريب فى دورات متخصصة.