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​الأوقاف تطلق التصويت النهائى للصوت الحسن لاختيار 6 فائزين وقيدهم فى الإذاعة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:48 م
​الأوقاف تطلق التصويت النهائى للصوت الحسن لاختيار 6 فائزين وقيدهم فى الإذاعة مسابقة الصوت الحسن
​كتب - إسماعيل رفعت

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​أطلقت وزارة الأوقاف، مرحلةالتصويت ​النهائىلصاحب الصوت الحسن ​لاختيار 6 ناجحين ضمن 10 متنافسين قراء ومبتهلين، سيتم اختيار 3من القراءوكذلكالتصويت لصاحب الصوت الحسن من المبتهلين​، لاختيار ​3 فائزين، لترشيحهم لاختبارات لجنة القيد بالإذاعة والتلفزيون المصرى.

​جاءت المنافسة فى مرحلة التصويت النهائى للقراء بين 5 متنافسين، هم: ​أحمد طارق أحمد​، و​أحمد محمد جابر ​وأحمد محمود أبو الوفا​، و​عمر نبيل عبد الرازق، ومحمد إمبابى عبد المقصود​.​

​وللمنافسة على فرص القيد بالإذاعة للمبتهلين يتنافس ​5 متسابقين، همالسيد فكرى السيد على ​وعمر أحمد حشاد ​ومحمد أحمد محفوظ محمد ​و​محمد جمال محمود أحمد ​و​مصطفى السيد مصطفى السيد​.​

​وأكدت الوزارة أنها أمهلت راغبى التصويت 30 ساعة للتصويت لأصواتهم المفضلة، عبر موقعها الرسمى، تهميدًا لإعلان الأصوات التى اجتازت مرحلتى الاختبار الفنى بمسجد عمرو بن العاص، من قبل لجنة مشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام، و التصويت العلنى عبر الموقع الألكترونى مسبقا، ثم عقد مقابلة للفائزين مع وزير الأوقاف لتكريمهم، ويلى ذلك توجيه خطاء رسمى بـ6 فائزين للإذاعة والتلفزيون لاختبارهم دون انتظار الدور التقليدى للقيد من عدمه، حيث تضم لجنة اختبار الفائزين كبار القراء وأستاذ موسيقى، و عدد من ​المتخصصين وذلك دون دفع رسوم مالية أو تلقى التدريب فى دورات متخصصة.

 


وزارة الاوقاف

مسابقة الصوت الحسن

الهيئة الوطنية للاعلام

الصوت الحسن

اصوات المبتهلين

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