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الأمطار تتسبب فى سقوط عامود إنارة بجمجرة الجديدة ببنها

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:31 م
الأمطار تتسبب فى سقوط عامود إنارة بجمجرة الجديدة ببنها سقوط عمود
القليوبية إبراهيم سالم

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تسبب الطقس السيء بالقليوبية والأمطار في سقوط عامود متهالك علي سور منزل مجاور بقرية جمجرة الجديدة مركز بنها ووقوع أسلاك الكهرباء علي الأرض مما تسبب في انقطاع الكهرباء بالمنطقة دون خسائر مادية في المنزل والسور أو بشرية.
 
فيما طالب الأهالي بالمنطقة بسرعة رفع العامود وإصلاحه حرصا علي حياة المواطنين مشيرين ان نسبة كبيرة من  أعمدة الانارة بشوارع القرية تعاني تآكل قواعدها وانهم قدموا العديد من البلاغات لغرفة العمليات التابعة لمجلس المدينة والمحافظة، لتدارك الكارثة قبل وقوعها.
 
قال الاهالي، إن تلك المشكلة في منتهى الخطورة، حيث إنه بمجرد الاحتكاك البسيط بأي سيارة بالطريق، أو ارتفاع منسوب مياه الامطار ينهار العمود الكهربائي بأسلاكه على رؤوس المارة، مشيرين  إلى ازدياد حجم الخطورة التي تمثل كارثة حقيقية خاصة مع قدوم فصل الشتاء، ولاسيّما أن تلك الفترة من العام هي أكثر الفترات عرضة لهبوب الرياح وتساقط الأمطار الغزيرة مما يهدد ابخسائر في الأرواح  والممتلكات بسبب أعمدة الكهرباء.
 
 
 
 

اخبار القليوبية

كهرباء القليوبية

عامود كهرباء

جمجرة الجديدة

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