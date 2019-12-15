سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استقالة زعيم المعارضة الكندية تثير تساؤلات حول مستقبل حزب المحافظين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:27 م
استقالة زعيم المعارضة الكندية تثير تساؤلات حول مستقبل حزب المحافظين رئيس وزراء كندا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسبب إعلان زعيم حزب المحافظين الكندى، أندرو شير، استقالته من زعامة الحزب فى إثارة العديد من التساؤلات حول مستقبل الحزب، الذى فشل للمرة الثانية على التوالى فى استعادة السلطة من الليبراليين، رغم سيطرتهم على الغرب الكندى.
 
ولكن رغم صعوبة النقاش الحالى داخل الحزب، فإن المعركة الشخصية الأكثر صرامة والأكثر تهديدا هو الكشف عن بنية الحكم في الحزب، وخاصة بعد الفضيحة التي تم الكشف عنها بأن الحزب يدفع أموالا للمدرسة الخاصة لأبناء زعيم المحافظين.
 
ولأسابيع منذ انتخابات شهر أكتوبر الماضي، عانى "شير" من انتقادات حادة من قبل التقدميين في الحزب، الذين قالوا إن مواقفه غير الواضحة بشأن القضايا الاجتماعية مثل الإجهاض ساهمت بشكل كبير في هزيمة الحزب فى أكتوبر.
 
وطالب كثيرون باستقالته ، وأصروا على أن المحافظين لن يفوزوا في مقاطعتى أونتاريو وكيبيك إذا لم يتمكنوا من وضع زعيم جديد يصلح ما أفسده شير، لكن إحجامه ورفضه مرات عديدة لشرح موقفه من الإجهاض، لم يكن ما دفعه أخيرا للإعلان عن استقالته، بدلا من ذلك، تم الاتفاق بينه وبين المدير التنفيذى للحزب "فان فوجت" على دفع الحزب لإرسال أطفال شير إلى مدرسة أوتاوا الكاثوليكية الخاصة، وبعد أقل من 24 ساعة من تاريخ نقل المعلومات المتعلقة بالصفقة إلى بعض وسائل الإعلام، أخبر شير الهيئة البرلمانية للمحافظين بأنه سيتنحى، وأكد فان فوجت في بيان يوم الخميس أن المدفوعات قد وافق عليها الحزب.
 
ولكن وفقا لبعض المحافظين، كانت الأخبار مفاجأة لمديري صندوق المحافظين، وهو كيان منفصل يجمع الأموال للحزب، وتشمل قائمة مديريها رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، والسناتور السابق ايرفينج جيرستين، والسناتور الحالي ليندا فروم.
 
وعقد مديرو الصندوق اجتماعا يوم الجمعة الماضي، في مقر الحزب في أوتاوا، قائلين إن فان فوجت لم يعد يعمل هناك، لكن بموجب دستور الحزب، لا يتمتع صندوق المحافظين بصلاحية فصل المدير التنفيذى. 
 
وينص الدستور على أن الزعيم الذي أندرو شير يحتل منصبه، يستأجر هذا الشخص بعد موافقة المجلس الوطني وهي هيئة تنتخبها عضوية الحزب لتمثيل كل محافظة، وعادة ما يكون "فان فوجت" هو الشخص المسؤول عن تنظيم مسابقة قيادة المحافظين. 
 
وأظهر حزب المحافظين القدرة على اختيار زعيم بشكل سريع، وفي عام 2018 ، استقال زعيم الحزب في أونتاريو باتريك براون في خضم مزاعم عن وجود مخالفات جنسية. وبعد مرور 45 يوما، تم انتخاب دوج فورد كزعيم جديد للمحافظين التقدميين في أونتاريو، وبعد ثلاثة أشهر من ذلك تم انتخابه رئيسا للوزراء في المقاطعة الرئيسية.
 
ولدى المحافظون اجتماعا في تورنتو فى أبريل المقبل، وهى فرصة واضحة لاختيار قائد جديد، وقال السناتور المحافظ السابق جان جي داجينيس، الذي غادر تجمع المحافظين هذا الخريف بسبب وجهات نظر شير المحافظة اجتماعيا ، إنه يتعين على شير أن يدفع المال الذي حصل عليه لإرسال أبنائه إلى مدرسة خاصة في أوتاوا.
 
وقال كوري تينيك، مدير اتصالات سابق لرئيس الوزراء ستيفن هاربر، يوم الخميس، إن الحصول على المال لتمويل المدارس الخاصة كان يجب أن يجبر شير على الاستقالة على الفور.
 
وبعد خسارة المحافظين المخيبة للآمال في الانتخابات، وشهور من الانتقاد والصراع الداخلي، أخبر شير أعضاء البرلمان المحافظين يوم الخميس، أنه سيتنحى بعد اختيار خليفته، في ختام اجتماعي تجمع طارئ الخميس الماضى، صوت نواب المحافظين بالإجماع للسماح لشير بالتمسك بمنصبه حتى يتم اختيار زعيم جديد، ولكن يبقى التساؤل مطروحا حول خليفة شير فى الحزب، وإمكانية استعادة الحزب لقواه وتنظيم صفه من جديد لمحاولة استعادة السلطة من الليبراليين.

حزب المحافظين الكندى

الليبراليين

أونتاريو

كيبيك

رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أزمة المواد الأفيونية تُهدد كندا.. تقرير: وفاة 14 ألف شخص بسبب الجرعات الزائدة خلال 4 سنوات..والفنتانيل أكبر تهديد.. وخبراء: نظام الرعاية الصحية غير مجهز..والحكومة تقرر زيادة التمويل لـ100 مليون دولار لمواجهتها

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:00 ص

تقرير: وفاة 14 ألف شخص فى كندا خلال 4 سنوات بسبب المواد الأفيونية

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:10 م

كندا والولايات المتحدة والمكسيك توافق على صيغة "نافتا" المعدلة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:00 م

هدنة ديمقراطية رغم استمرار المساءلة.. نيويورك تايمز: إعلان رئيسة مجلس النواب دعمها لاتفاق ترامب التجارى مع كندا والمكسيك يعكس استعداد الديمقراطيين للعمل معه رغم جهود العزل .. والرئيس يرحب على "تويتر"

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمير كرارة يتدرب على إطلاق النيران في كواليس مسلسل " الاختيار"

أمير كرارة يتدرب على إطلاق النيران في كواليس مسلسل " الاختيار"

توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick

توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick

محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

كريم عبد السلام يكتب: أخطر 10 أسئلة في مواجهة مع الروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم.. كم ساعة تنامين في اليوم.. أنت أذكى أم مارك زوكربرج.. وهل لديك حساب على تويتر.. ما تيجى أعزمك على العشا؟.. فيديو

كريم عبد السلام يكتب: أخطر 10 أسئلة في مواجهة مع الروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم.. كم ساعة تنامين في اليوم.. أنت أذكى أم مارك زوكربرج.. وهل لديك حساب على تويتر.. ما تيجى أعزمك على العشا؟.. فيديو

موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة