سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

احتفالات عيد الميلاد على دماء "الرنة".. غضب بالنرويج من صيد الحيوان.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:10 م
احتفالات عيد الميلاد على دماء "الرنة".. غضب بالنرويج من صيد الحيوان.. صور صيد حيوان الرنة فى النرويج
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سادت حالة من الغضب لدى حملات مكافحة الصيد فى النرويج، بسبب رحلات صيد الأثرياء الذين دفعوا مقابل إطلاق النار على حيوان الرنة البرى، حيث تسمح مجموعة الألعاب الرياضية الأسكتلندية، هندرى، ورامساى، ووترز، ومقرها فى "Fife"، إطلاق النار على الرنة والبقرة فى الفترة من أغسطس إلى سبتمبر فى الحدائق الوطنية النرويجية.

 

تظهر الصور الدموية على الإنترنت، الصيادين بجانب حيوانات "الرنة" المرتبطة باحتفالات عيد الميلاد، بينما تتلطخ فرائها الأبيض وأقرانها الرائعة بالدماء، ومن جهته، قال نيك ويستون، من رابطة الرياضة ضد القسوة، لصحيفة ديلى ستار: "من الصعب للغاية بروح عيد الميلاد إطلاق النار على رودولف، أليس كذلك؟"، مضيفًا "ليس هناك ما يبرر إطلاق النار على الحيوانات من أجل المتعة فى أى وقت من السنة، لكن الاحتفال بعيد الميلاد بقتل رنة سانتا لا ينسجم حقًا مع موسم النوايا الحسنة".

صيد حيوان الرنة فى النرويج
صيد حيوان الرنة فى النرويج

 

وتساءل "متى سنتعلم أن الحيوانات ليست سلعًا ومنحها هدية الحياة بدلاً من قتلها دون داع؟"، فيما يقول موقع وكالة الصيد: "يسعدنا أن نكون قادرين على تقديم صيد موس ورنة غزال الرنة فى الجزء الشمالى الشرقى من النرويج"، ويضيف "تقاليد الصيد قوية وكانت لعدة أجيال.. اليوم نلاحق موس الرنة هنا، لكن من الممكن أيضًا اصطياد الكابيركيلى والغزلان الأحمر والبويدى والدب والذئب واللفيرين والوشق خلال بعض أجزاء الموسم"، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الأحد.

 

إلى جانب النرويج، تقدم هندرى ورامساى ووترز، إطلاق النار على الحيوانات البرية، فى اسكتلندا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا وأفريقيا والأرجنتين، حيث عقدت الشركة مؤخرًا حدث إطلاق النار "Brexit Cup 2019"، كما تعلق بانتظام على سياساتها عبر صفحتها بموقع فيس بوك، مشيرة إلى الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للصيد.

22267890-7794361-One_of_the_festive_creatures_white_fur_bloodied_and_its_majestic-m-39_1576415033690
صيد حيوان الرنة مسموح به قانونًا فى النرويج

 

22267892-7794361-image-m-35_1576414899042
دماء حيوان الرنة تلطخ الجليد

 

تُظهر إحدى المشاركات الحديثة، طائرة خاصة على المدرج المحلى، قائلة: "ها نحن نذهب مرة أخرى.. الرياضيون الأثرياء يجلبون دخلاً جيداً ومطلوباً إلى المناطق الريفية فى اسكتلندا.. استيقظ وشم رائحة ساسة القهوة".

 

صيد الرنة فى النرويج مخصص للبنادق فقط، وبموجب القانون لابد من استخدام طلقات نارية عيار 6.5 × 55 كحد أدنى، وهنا، يصف هندرى ورامساى ووترز، الصيد فى البرية النرويجية بأنها تجربة خلابة، لاسيما بالنسبة لأولئك غير المستعدين للمطاردة فى الثلج، بالإضافة إلى ذلك، تم اصطياد الرنة البرية فى المنطقة منذ العصر الجليدى، فيما يبلغ عدد حيوانات الرنة فى تلك المنطقة حوالى 200.000 حيوان رنة، ويسمح القانون بصيدهم.

رؤوس حيوان الرنة البرى فى أيدى الصيادين بالنرويج
رؤوس حيوان الرنة البرى فى أيدى الصيادين بالنرويج

 


حيوان الرنة

عيد الميلاد

احتفالات عيد الميلاد

صيد حيوان الرنة

مكافحة صيد الحيوانات

الحيوانات البرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بسبب تغير المناخ.. حيوان الرنة يصارع من أجل البقاء بالقطب الشمالى

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 10:33 ص

الحالة الثانية لولادة توأم لحيوان الرنة فى العالم بأسكتلندا

الأربعاء، 23 مايو 2018 10:09 ص

النرويج ترفض إقامة مزرعة للرياح حفاظا على حيوان الرنة

الأحد، 21 يناير 2018 12:15 م

حيوان "الرنة" الكندى مهدد بالانقراض

الأحد، 11 ديسمبر 2016 07:55 ص

نفوق ما يزيد على 300 من حيوانات الرنة جراء صاعقة برق فى النرويج

الإثنين، 29 أغسطس 2016 06:25 م

حيوان "الرنة" يعيش 8 أشهر فى المناطق الجليدية معتمدا على الأعشاب فقط

الخميس، 12 فبراير 2015 11:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة