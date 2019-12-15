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إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة: زواج المتعة كان جائزا حتى عام الفتح.. فيديو

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:09 م
إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة: زواج المتعة كان جائزا حتى عام الفتح.. فيديو المعفاسى
كتب- هاشم الفخرانى

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تطرق صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء فى المدينة المنورة، إلى أحكام بعض أنواع الزواج ومنها زواج المتعة لافتا إلى أنه كان مباحا قبل نسخه فى السنة النبوية.

 

جاء ذلك فى مقابلة للمغامسى على قناة MBC حيث قال: "هناك أنكحة يكاد يجمع العلماء على أنها لا تجوز وفاسدة، منها نكاح الشغار، فيأتى الإنسان اثنان كل منهما يقول أزوجك موليتى يعنى ابنتى أو أختى من لى أنا سلطان عليها وتزوجنى موليتك، أزوجك أختى وتزوجنى أختك فإذا كان هذا شرطا فهذا النكاح فاسد.."

 

وتابع قائلا: "ونكاح المحلل، أى رجل يأتى لامرأة طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى فيريد أن ينكحها لا رغبة فيها وإنما يريد أن يحللها لمن طلقها أولا فهذا كذلك نكاح فاسد."

 

وأضاف المغامسي: "نكاح المتعة، كان جائزا إلى عام الفتح وقيل على عام أوطاس وقيل إلى عام خيبر ولكن على مراحل، ونكاح المتعة يشترط فيه أن يكون الأجل محددا بين الاثنين، يعنى الرجل يتزوج المرأة لمدة شهر أو ثلاثة أيام أو سنة، فإذا انتهت المدة كانت سنة أو ثلاثة أيام أو شهرا انفسخ النكاح ولا يكون هناك طلاق معروف فليس له سلطان عليها وليس لها سلطان للمطالبة بحقها، هذا نكاح المتعة، وقد انتهى الأمر، وقد شرع بالسنة ونسخ بالسنة فهو حرام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، يرى طوائف من الشيعة أنه باق عندهم والحق كل الحق أنه محرم حراما مؤبدا إلى يوم القيامة".


زواج المتعة

السعودية

المملكة

اخبار السعودية

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