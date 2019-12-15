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وفد من الجهاز المركزى يشارك فى اللقاء التدريبي لـ " المحاسبة " بالسعودية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:54 م
وفد من الجهاز المركزى يشارك فى اللقاء التدريبي لـ " المحاسبة " بالسعودية الجهاز المركزى للمحاسبات ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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شارك وفد من الجهاز المركزى للمحاسبات ، فى اللقاء التدريبي الذي ينظمه الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية حول موضوع "دور الأجهزة العليا للرقابة في التدقيق في ظل الكوارث" خلال الفترة من 15- 19 ديسمبر، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل التفصيلية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال التدريب والبحث العلمي لعام 2019.

ويهدف اللقاء الى اكتساب المتدربين المعرفة الكافية بأنواع الكوارث ودور الأجهزة العليا في عملية التدقيق في ظل الكوارث، واضافة مهارات جديدة للمشاركين وامكانية تطوير العمل الرقابي من خلال تنفيذ المهمات المستقبلية في مجال موضوع اللقاء، وكذلك الوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه الأجهزة الرقابية.

الجهاز المركزى للمحاسبات، الديوان العام للمحاسبة، الأجهزة العليا للرقابة، التدقيق الحسابى في ظل الكوارث، المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة، الرقابة المالية والمحاسبة.

 

 


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