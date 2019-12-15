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إزالة 3 عقارات مخالفة بحى شرق الإسكندرية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:29 م
إزالة 3 عقارات مخالفة بحى شرق الإسكندرية إزالة عقارات مخالفة
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلن حى شرق الإسكندرية، عن تننفيذ قرارات إزالة لثلاث عقارات مخالفة بنطاق الحى ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على أي مخالفة وعدم السماح لأي مقاول بالبناء بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات البناء.

وقال بيان صحفى صادر اليوم من حى شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان ، تم شن حملة مكبرة من لجنة الازالة بحضور عزة سعد،  سكرتير عام الحى واعضاء اللجنة بالتوجه للعقار الكائن 9 شارع بن جرير متفرع منطقة الظاهرية حيث تم تسليم العقار لمقاول الهدم بأزالة الدور الخامس عشر والسادس عشر العلويين وجزء بالدور السابع عشر العلوي اعمال متكامله وقطع جزء اعمال متكامله لشقه بالدور الرابع عشر وقطع جزء شقه بالدور الثالث عشر العلويين اعمال متكامله وكذلك إزالة حوائط داخليه لبعض الشقق بأدوار مختلفة.

كما توجهت الحملة للعقار الكائن 633 طريق الحريه منطقة جناكليس أبراج الزراعين وتمكنت اللجنة من تم تنفيذ القرار رقم 1593 لسنه 2017 وتم إزالة جدار فاصل بالممر الخلفي للدور السادس العلوى، وكذلك إزالة قاطوعين مع باب الشقه بنفس الدور.

وتوجهت الحملة أيضا للعقار الكائن 86  شارع الفتح باكوس لتنفيذ قرار الإزالة رقم 3273 لسنه2016 عبارة عن استقطاع جزء من منور العقار بالدور الأول العلوي وضمه لشقه بنفس الدور وتم التنفيذ في الحال.

 

 

 

 

 

 

 
 

 


الاسكندرية

حى شرق

احياء الاسكندرية

البناء المخالف

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