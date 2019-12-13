صور .. حملات للتصدى للبناء المخالف وغلق المحلات الغير مرخصة بالإسكندرية

شن حى شرق الإسكندرية حملة مكبرة في إطار تصدي الحي برئاسة المهندسة سحر شعبان للمخالفات بنطاق الحي، والعمل على منع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الإنضباط والإلتزام بالقانون.

وأشار بيان صادر من حى شرق الإسكندرية ، إلى أن الحملة توجهت الى العقار الكائن 22 شارع أحمد فاروق علي عزت منطقة سموحة تبين وجود أعمال بناء حوائط داخلية بالدور السابع علوى تم إزالة الحوائط بالكامل ، وكذلك العقار الكائن ش الناصرية منطقة ابيس خلف مشتل بركات تم فك شدة خشبية سقف الدور الارضي ، العقار الكائن مشروع ناصر منطقة ابيس تم فك شدة خشبية أعمدة بالدور الثانى علوى.

وفى حى غرب تم شن حملة لغلق المحلات غير المرخصة وذلك بناء على تعليمات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ، وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حي غرب بالمتابعة المستمرة للشارع السكندرى بنطاق الحى ورصد جميع المشاكل والمخالفات والتعامل الفوري السريع معها.

قامت سكرتير عام الحى المهندسة ابتسام الشافعي ومدير ادارة اشغال الطريق ومدير المتابعة الميدانية بالمرور الميدانى بنطاق الحى حيث تلاحظ أثناء المرور وجود محل بدون ترخيص ويزاول النشاط بشارع الاسناوى وناصية شارع السبكى و تم غلق المحل وتم تسديد محضر بقسم شرطة مينا البصل.

وفى حى وسط تم ش 3 حملات صباحية لإزالة الإشغالات والتعديات ،اللافتات القماشية، والحواجز والكاوتش من شوارع محرم بك والعطارين ، و ذلك وفقا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس حي وسط ،واستمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة لضبط الشارع ،والتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات، واحتلال الطريق العام، لإعادة الانضباط لشوارع الحى.