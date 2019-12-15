أول تعليق من والد الطفل ضحية التعذيب بعد إخلاء سبيل الأم

كتب آسر أحمد

كتب الشاعر عادل نافع، والد الطفل ضحية التعذيب الشهير، استغاثة عبر حسابه الشخصي، لانقاذ نجله من التعذيب الذي يتعرض له على يد والدته، وبعد قرار النيابة بتسليم الطفل لأحد أقاربه، لحين إيداعه إحدى دور الرعايا.

وقال والد الطفل: "بالله عليكم أنقذوا أبني انا هموت من حسرتي عليه بعد كل الإجرام ده في حقه يخلوا سبيل المجرمة ويسلموا أبني لأخت السفاحة دي ويفضل أبني في أيد المجرمين دول أزاي، #مروان_لابوه_واخواته_وجده".



تعليق والد الطفل

وقررت النيابة العامة في جنوب الجيزة إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدي بالضرب على طفلها في منطقة الطالبية، وتسليم الطفل لأحد أقاربه، لحين إيداعه إحدى دور الرعايا، وعرض المتهمة على اخصائيين بمجلس الأمومة والطفولة لبيان حالتها النفسية.

وكانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط ربة المنزل التى ظهرت خلال الفيديو وهى "تهاني" 36 عاما، لاتهامها بتعذيب طفلها فى إحدى الشقق بمنطقة الطالبية.