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إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدى بالضرب على ابنها فى الطالبية

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:21 م
إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدى بالضرب على ابنها فى الطالبية الطفل ضحية تعذيب الأم
كتب أحمد الجعفرى

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قررت النيابة العامة فى جنوب الجيزة إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدي بالضرب علي طفلها في منطقة الطالبية، وتسليم الطفل لأحد أقاربه، لحين إيداعه إحدى دور الرعايا.

وقررت النيابة عرض المتهمة على اخصائيين بمجلس الأمومة والطفولة لبيان حالتها النفسية.

وكانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط ربة المنزل التى ظهرت خلال الفيديو وهى "تهاني" 36 عاما، لاتهامها بتعذيب طفلها فى إحدى الشقق بمنطقة الطالبية.

وكشفت التحريات الأولية التى تسلمتها أجهزة الأمن أن الأم مقيمة بمنطقة الطالبية فى الجيزة، وانفصلت عن زوجها منذ فترة، وأن الطفل الظاهر خلال الفيديو هو ابنها ويدعى "مروان".

وظهرت المتهمة خلال فيديو التقطته بنفسها وهى تعذب الطفل، وتعتدى عليه بالضرب والركل بالقدم والصفع على الوجه، طالبة منه أن يطلب من والده أن يحضر ويأخذه ليعيش معه.

وقالت المتهمة خلال الفيديو موجهة حديثها للطفل:" قوله تعالى خدنى مش هتقعد معايا، مش هطفح الدم على حد"، ليرد الطفل برهبة قائلًا: "أنا خايف"، فردت عليه المتهمة قائلة: "روح عيش هناك معاه، هو رميك قوله أنك مش عايز تعيش معايا".


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