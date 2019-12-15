أمطار متوسطة ورياح شديدة تضرب مدن القليوبية صباح اليوم

وتسببت الأمطار، فى ارتباك حركة المرور على الطرق خصوصا الطريق الزراعى والدائرى، مما أدى إلى تكدس السيارات وتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، وهو ما دفع المرور لمناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة وترك مسافات كافية فيما بينهم حفاظا على أرواحهم من وقوع أية حوادث.

كما شهدت بعض المدن انقطاعا للكهرباء بسبب الأحوال الجوية، وامتنع الأهالى عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلبة والبرودة الشديدة، وتأثرت حركة البيع والشراء واضطرت عدد من المحال للإغلاق بسبب قلة حركة الزبائن الذين عزفوا عن الخروج.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية أعلنت رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى والاستنفار بإدارات بكل المدن والقرى لرفع مياه الأمطار التي خلفها الطقس في بعض المناطق، إلى جانب تشكيل غرف عمليات لمتابعة الحالة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمدارس والجامعات.

فيما أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المديريات، والهيئات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.