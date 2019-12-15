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الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:00 ص
الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 17

شبين الكوم 11 17

طنطا 11 17

دمنهور 11 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 11 18

مطروح 10 17

السلوم 08 17

سيوة 05 18

بورسعيد 12 18

دمياط 13 18

الزقازيق 11 18

الإسماعيلية 11 18

السويس 12 17

العريش 11 17

رفح 10 16

رأس سدر 10 18

نخل 03 17

نويبع 15 20

طابا 09 18

كاترين 03 11

الطور 13 22

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 23

مرسى علم 12 23

الفيوم 10 18

بني سويف 09 18

المنيا 08 19

أسيوط 07 20

سوهاج 10 20

قنا 11 21

الأقصر 10 22

أسوان 12 22

أبو سمبل 11 22

الوادي الجديد 07 21

شلاتين 17 25

أبو رماد 17 25

حلايب 19 23

رأس حدربة 20 23

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 31

المدينة 11 27

الرياض 16 23

المنامة 21 23

أبو ظبي 21 27

الدوحة 21 24

الكويت 15 21

دمشق 05 14

بيروت 13 20

عمان 03 13

القدس 06 14

غزة 11 20

بغداد 11 20

مسقط 22 27

صنعاء 08 24

الخرطوم 16 32

طرابلس 13 20

تونس 11 21

الجزائر 12 18

الرباط 10 19

نواكشوط 17 30

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 12

إسطنبول 07 15

إسلام أباد 03 17

نيودلهي 09 19

جاكرتا 25 32

بكين 02- 02

كوالالمبور 25 30

طوكيو 03 12

أثينا 10 18

روما 08 17

باريس 07 10

مدريد 08 12

برلين 04 09

لندن 06 09

مونتريال 12- 00

موسكو 01 02

نيويورك 00 09

واشنطن 02 11


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