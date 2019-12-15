أسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2109 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 664 جنيها للجرام، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب فى مصر.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 569 جنيها للجرام.



عيار 21 سجل 664 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 758 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 5312 جنيها.



أوقية الذهب 1475 دولارا.

وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية، ثم سعر الدولار فى مصر.

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