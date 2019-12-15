استقرار سعر الذهب فى السوق المصرى مع تراجع المبيعات

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد 15-12-2019، استقرارًا فى أسعار الذهب مع ختام تعاملات الأسبوع، حسبما جرى إعلانه من الشعبة العامة للذهب، ذلك مع تراجع المبيعات بالأسوق.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 569 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 664 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 758 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5312 جنيها

أوقية الذهب 1475 دولارا



ويشهد سعر الذهب فى مصر، استقرارا فى الأسواق بالرغم من تأثره بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.



ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يجرى قبوله خارج البلاد.



يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.