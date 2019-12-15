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أردوغان يلجأ لـ"إسرائيل": مستعدون للتفاوض حول مد خط أنابيب الغاز لأوروبا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:18 م
أردوغان يلجأ لـ"إسرائيل": مستعدون للتفاوض حول مد خط أنابيب الغاز لأوروبا اردوغان
كتب- هاشم الفخرانى

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية ، إن تركيا فتحت قنوات دبلوماسية مع تل أبيب خلال الفترة الأخيرة ، تتمثل فى استعداد أنقرة التفاوض حول مد خطوط أنابيب الغاز من الأبار الإسرائيلية إلى أوروبا عبر المياه الاقتصادية التركية.

وذكرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيون الإسرائيلي، أن مسئول تركي نقل هذه الرسالة إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة، مضيفا: "نود أن تعيد إسرائيل النظر في امكانية نقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، عبرنا".

وأبلغ مسؤولون أتراك السفارة الإسرائيلية في أنقرة أنهم لن يسمحوا بمد خط أنابيب، لكنهم أضافوا أيضًا "أنهم منفتحون للحوار والمفاوضات مع إسرائيل حول قضية الغاز".

من جانبها ، أبلغت السفارة الإسرائيلية في أنقرة السلطات التركية أن ثمة مشكلات قانونية عديدة في محاولات تركيا منع مد خط أنابيب الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، التي من شأنها نقل الغاز من الآبار الإسرائيلية إلى أوروبا.

 

 

 

 


اسرائيل

تل ابيب

تركيا

أنقرة

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