1300 شخصية دولية تشارك بمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد غد فى أبوظبى

فيينا أ ش أ

يشارك أكثر من 1300 شخصية دولية فى اجتماع الدورة الثامنة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى تنطلق بعد غد الإثنين فى أبو ظبى وتستمر 4 أيام.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات - فى بيان اليوم السبت من مقره فى فيينا - أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هى الصك العالمى الوحيد الملزم قانوناً لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الاتفاقية التى اعتُمِدَت قبل ستة عشر عاماً صدقت عليها 186 دولة.

وأوضح البيان أن الدول الأطراف فى الاتفاقية تجتمع كل سنتين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ومناقشة كيف يمكن للدول معالجة الفساد بشكل أفضل.

وأضاف البيان أنه من بين الموضوعات التى ستُناقش فى الدورة الثامنة تعزيز التعاون الدولى لمواجهة الفساد فضلاً عن الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد التى ستُعقَد فى عام 2021.