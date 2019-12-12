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ويز إير الأوروبية تدشن شركة طيران بأبوظبي العام المقبل

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:54 م
ويز إير الأوروبية تدشن شركة طيران بأبوظبي العام المقبل شركة الطيران أبو ظبى
رويترز

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قالت شركة الطيران منخفض التكلفة الأوروبية ويز إير اليوم الخميس إنها تعزم تدشين شركة ويز إير أبوظبي في النصف الثاني من عام 2020، والتي ستكون أول شركة طيران لها خارج أوروبا.

وأضافت ويز إير، التي تتخذ من بودابست مقرا وتعد واحدة من أكبر شركات الطيران منخفض التكلفة في وسط وشرق أوروبا، أن شركتها الجديدة تهدف إلى إتاحة رحلات من أوروبا إلى الشرق الأوسط، وفي المدى البعيد إلى شبه القارة الهندية وإفريقيا أيضا.

وقال يوجيف فارادي، الرئيس التنفيذي لويز إير القابضة في بيان "نعتقد أن شركة الطيران الجديدة لديها القدرة على أن تصبح لاعبا مهما في المنطقة".

لكن الشركة تواجه منافسة، إذ من المتوقع أن يبدأ مشروع شركة طيران منخفض التكلفة مشترك بين شركة الاتحاد للطيران بأبوظبي والعربية للطيران عملياته في الربع الثاني من 2020 من أبوظبي.

وتسير ويز إير، التي تنطلق رحلاتها إلى 44 دولة، رحلات من مدن أوروبية إلى دبي منذ 2013.

وسيتم تأسيس ويز إير أبوظبي عبر مشروع مشترك مع شركة أبوظبي التنموية القابضة المملوكة للحكومة.

وقالت ويز إير في بيانها إن وزير إير أبوظبي، بأسطولها من طائرات إيرباص إيه321 نيو، ستتمكن من الوصول إلى أسواق بها خمسة مليارات عميل محتمل في أنحاء أوروبا وأبعد منها.


شركة الطيران

شركة ويز إير أبوظبي

يوجيف فارادي

الرئيس التنفيذي لويز إير القابضة

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