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محافظ أسوان يشهد صلح حاجر السباعية بحضور 3 آلاف مواطن.. صور

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:17 م
محافظ أسوان يشهد صلح حاجر السباعية بحضور 3 آلاف مواطن.. صور محافظ أسوان يشهد صلح حاجر السباعية
أسوان - عبد الله صلاح

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شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، مراسم الصلح بين عائلتى فتحى بسطاوى وشعبان الدومى بقرية حاجر السباعية التابعة لمركز إدفو، والذى جاء بعد نجاح جهود لجنة الصلح التى ضمت كل من الشيخ عبد السلام مصطفى ، والشيخ فارس على إبراهيم الجزيرى ، والشيخ إدريس مصطفى الإدريسى بالتعاون مع رجال الأمن والعمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة.

وحضر قودة الصلح اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان ، بجانب أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية، بحضور أكثر من 3  ألاف مواطن.

بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبه قيام عائلة شعبان الدومى بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله  لعائلة فتحى بسطاوى وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل.

وخلال كلمته قال اللواء أشرف عطية ، أنه لا يمتلك عصا سحرية ولكن جئنا لحل المشاكل وتعظيم الموارد بالتعاون مع كافة قوى المجتمع حيث سيتم إستعراض المطالب الجماهيرية ومناقشتها فى إجتماعه الأسبوع القادم مع أعضاء مجلس النواب لتوحيد الجهود والرؤي فى وضع الأولويات ودفع الجهود بما يخدم الصالح العام لمواطني المحافظة بجميع روبوعها.

وأشاد محافظ أسوان بالجهود المخلصة من قامات أسوان التى ساهمت فى إتمام هذا الصلح ولم الشمل ، والقضاء على أى خلافات ليعم السلم الإجتماعى بين أبناء المحافظة ، وهو الذى يساهم بدوره فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى أجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد، مقدماً تحيته لكافة الجهود المبذولة من القيادات الأمنية والدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء أسوان ، وأيضاً للجنة الصلح لمواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات فى جميع ربوع المحافظة.

كما قدم أشرف عطية شكره لأبناء عائلتى فتحى بسطاوى وشعبان الدومى الذين حرصوا على إعلاء المصلحة العامة، وإتمام هذا الصلح وفتح صفحة جديدة من الإخاء والتراحم فيما بينهم.

محافظ أسوان يشهد صلح حاجر السباعية (1)
محافظ أسوان يشهد صلح حاجر السباعية 
محافظ أسوان يشهد صلح حاجر السباعية (2)
محافظ أسوان يشهد صلح حاجر السباعية 
محافظ أسوان يشهد صلح حاجر السباعية (3)
محافظ أسوان يشهد صلح حاجر السباعية
محافظ أسوان يشهد صلح حاجر السباعية (4)
محافظ أسوان يشهد صلح حاجر السباعية 

 


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اسوان

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