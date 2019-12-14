سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

يديعوت أحرونوت: يصعب منح نتنياهو عفواً رئاسياً من التهم المتورط فيها

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:43 ص
يديعوت أحرونوت: يصعب منح نتنياهو عفواً رئاسياً من التهم المتورط فيها نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر قضائية لوسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أنه من المستبعد منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عفواً رئاسياً فى تهم الفساد المتهم فيها والمتعلقة بجرائم رشوة واحتيال وانتهاك الثقة، المعروفة بأسماء ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000.

وأضافت المصادر أنه على الرغم من ذلك، فإن هناك إمكانية للتسوية تتمثل فى أن يعترف بموجبها نتنياهو بجريمة يعتبرها القانون إساءة للسمعة، وفي مثل هذه الحالة، لن يكون بمقدوره شغل أي منصب عام في إدارة الدولة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بالأمس أبلغ نتنياهو المحكمة العليا بأنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية التي شغلها وذلك في مهلة لا تتجاوز الأول من  يناير الوشيك.

 ويأتي ذلك بعدما ألمح المستشار القضائي للحكومة افيحاى ماندلبليت الى نتنياهو بأنه في حال لم يستقيل من هذه المناصب الوزارية فإنه سيتعرض للإقالة منها.

 

 

 


إسرائيل

بنيامين نتنياهو

تل ابيب

تهم فساد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نهاية بنيامين نتنياهو.. الكنيست يحل نفسه ويدعو لانتخابات ثالثة فى أقل من عام.. النائب العربى أحمد الطيبى: السجن مصير نتنياهو الحتمى.. والإعلان عن انتخابات داخلية بالليكود لاختيار رئيس جديد نهاية الشهر الجارى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:00 م

الصحافة الإسرائيلية اليوم.. الرئيس الإسرائيلى يكلف الكنيست بتشكيل الحكومة للمرة الأولى فى تاريخ إسرائيل.. توجيه تهم فساد مالى ضد بنيامين نتنياهو.. وثغرة قانونية ترجىء محاكمته للشهر المقبل

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 02:00 م

مقالات صحف الخليج.. حنا صالح يسلط الضوء على حال اللبنانيين بعد استقالة سعد الحريرى .. عونى صادق يناقش حروب بنيامين نتنياهو و"الأمن الهش" .. كميل موسى فرام يتحدث عن تهديد العاملين فى "الأونروا" بالإضراب

الخميس، 31 أكتوبر 2019 10:00 ص

بنيامين نتنياهو يخفق من جديد فى تشكيل الحكومة.. رئيس الوزراء الإسرائيلى ينسحب من مشاورات الائتلاف.. الرئيس الإسرائيلى يكلف غدا "جانتس" ويمنحه مهلة 28 يوما.. وتكهنات بضم أحزاب اليسار

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 09:57 م

"يديعوت أحرونوت": بنيامين نتنياهو ينسحب من تشكيل الحكومة

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 07:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

فيديو معلوماتى.. 13 فائدة لا تتوقعها عن الشيكولاتة.. تحمى قلبك وتنشط ذاكرتك

فيديو معلوماتى.. 13 فائدة لا تتوقعها عن الشيكولاتة.. تحمى قلبك وتنشط ذاكرتك

وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى

التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين على الوحدات والمراكز التابع لها محل سكنهم

التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين على الوحدات والمراكز التابع لها محل سكنهم

ليفربول ضد واتفورد فى لقاء القمة والقاع بالدوري الإنجليزي

ليفربول ضد واتفورد فى لقاء القمة والقاع بالدوري الإنجليزي

اتحاد الكرة يدرس الدعوة لعمومية طارئة لتعديل اللائحة

اتحاد الكرة يدرس الدعوة لعمومية طارئة لتعديل اللائحة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

10 معلومات لا تعرفها عن المشترى أكبر كوكب فى النظام الشمسى

10 معلومات لا تعرفها عن المشترى أكبر كوكب فى النظام الشمسى

الهلال يتحدى الترجي في قمة عربية بمونديال الاندية

الهلال يتحدى الترجي في قمة عربية بمونديال الاندية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة