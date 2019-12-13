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فى مثل هذا اليوم.. تأسيس جهاز الموساد صاحب تاريخ أسود من الاغتيالات

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 12:00 ص
فى مثل هذا اليوم.. تأسيس جهاز الموساد صاحب تاريخ أسود من الاغتيالات رئيس جهاز الموساد
كتب- هاشم الفخرانى

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فى مثل هذا اليوم من عام 1949م كان العالم على موعد مع تأسيس الموساد، وهي وكالة استخبارات إسرائيلية، يكلف جهاز الموساد للاستخبارات والمهام الخاصة من قبل دولة إسرائيل بجمع المعلومات بالدراسة الاستخباراتية، وبتنفيذ العمليات السرية خارج حدود إسرائيل.

وتورطت الموساد في عمليات كثيرة ضد الدول العربية والأجنبية منها عمليات اغتيال لعناصر تعتبرها إسرائيل معادية لها ولا يزال يقوم حتى الآن بعمليات التجسس حتى ضد الدول الصديقة والتي لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها.

و يعد الموساد أحد المؤسسات المدنية في إسرائيل ولا يحظى منتسبو الموساد برتب عسكرية إلا أن جميع الموظفين في جهاز الموساد قد خدموا في الجيش الإسرائيلي أغلبهم من الضباط.

ويمتلك الموساد العديد من الشركات التجارية الوهمية حول العالم، حيث يوجد شركات جوفاء بعناوين وأرقام تسجيل تجارية، وكشوف ضريبية سليمة، ولكن في حقيقتها هي عبارة عن أماكن تستخدم كغطاء أمني لأنشطة الموساد.

- به عدة أقسام وهم قسم المعلومات ويتولى جمع المعلومات واستقراءها وتحليلها ووضع الاستنتاجات بشأنها، قسم العمليات ويتولى وضع خطط العمليات الخاصة بأعمال التخريب والخطف والقتل ضمن إطار مخطط عام للدولة، قسم الحرب النفسية ويشرف على خطط العمليات الخاصة بالحرب النفسية وتنفيذها مستعينا بذلك بجهود القسمين السابقين عن طريق نشر الفكرة الصهيونية، وأُلحِقَت بجهاز الموساد مدرسة لتدريب المندوبين والعملاء مركزها الرئيسي حيفا ويتم فيها التدريب على قواعد العمل السري والأعمال التجسسية.

 

 


الموساد

اسرائيل

تل ابيب

جهاز الموساد

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