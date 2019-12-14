ولاية نيويورك تجدد الحظر على سوائل النكهات المستخدمة فى التدخين الإلكترونى

أ ش أ

قرر مسئولو الصحة فى ولاية نيويورك الأمريكية تمديد الحظرالمفروض على سوائل النكهات المستخدمة فى الأدوات الخاصة بالسجائر الإلكترونية.



وصوت مجلس التخطيط للصحة العامة التابع لوزارة الصحة فى الولاية على تمديد فرض الحظر على السوائل ذات النكهات الخاصة بالسجائر الإلكترونية.



ويسرى الحظرالجديد لمدة 90 يوما ويحظر بيع جميع السوائل ذات النكهات ومع ذلك فإنه فى ظل إجراءات التقاضى التى لم تحسم فإن الحظر ليس ساريا حاليا.



وقال المتحدث باسم وزارة صحة الولاية جيل مونتاج إن وباء التدخين الإلكترونى المنتشر بين الشباب مصدر قلق كبير من جانب مسئولى الصحة، وأضاف أن استخدام الشباب للسجائر الإلكترونية بمعدل كبيرمنذر بالخطر يتحدث عن نفسه، مؤكدا أن وزارة الصحة بالولاية ملتزمة بتبنى الحظرعلى السجائر الإلكترونية ذات النكهات ومنتجات التدخين الإلكترونى للحد من الزيادة الكبيرة فى استخدامها.



