نقل كمسرى حادث قطار الإسكندرية لمحكمة طنطا والأمن يفض وقفة لأسرة الضحية

نقلت مأمورية من مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية برئاسة المقدم أيمن مكاوي نائب مأمور المركز، تحت اشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، كمسري القطار رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، والمتسبب فى وفاة شاب وإصابة صديقه بعد أن أجبرهما على القفز من القطار بالقرب من محطة طنطا لعدم دفعهما ثمن التذاكرة، لمحكمة جنايات طنطا وسط إجراءات أمنية مشددة لنظر أولى جلسات محاكمته.
وفرضت مديرية أمن الغربية، انتشارا أمنيا داخل المحكمة وخارجها، لتأمين الجلسة.
تم إيداع المتهم فى قفص الاتهام، تمهيدا لانعقاد المحكمة ونظر محاكمته، وحضر عدد من أسرة الضحية داخل القاعة وهيئة الدفاع عن المتهم.
على الجانب الآخر، فضت قوات الشرطة وقفة لأسرة الضحية أمام المحكمة، بعد رفعهم بانرات عليها صورة الضحية، والمطالبة بالقصاص، وسرعان ما تم صرفهم من أمام المحكمة.
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