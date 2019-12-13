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العثور على جثة شاب متحللة داخل منزله بالمحلة

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 07:47 م
العثور على جثة شاب متحللة داخل منزله بالمحلة جثة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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عثر أهالى منطقة السبع بنات بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية على جثة شاب فى العقد الرابع من العمر متحللة بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وانتقلت قوة من شرطة النجدة وسيارة إسعاف، وتم نفل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقة السبع بنات، انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وتبين العثور على جثة متحللة لشاب يدعى" مينا.ب.ح" 32 سنة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى المحلة العام، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 


مدير امن الغربيه

جثه متحلله

المحله

مستشفى المحله العام

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