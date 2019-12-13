العثور على جثة شاب متحللة داخل منزله بالمحلة

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقة السبع بنات، انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وتبين العثور على جثة متحللة لشاب يدعى" مينا.ب.ح" 32 سنة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى المحلة العام، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.