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نصائح تشجعك على ممارسة الرياضة فى الشتاء

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:00 ص
نصائح تشجعك على ممارسة الرياضة فى الشتاء الرياضة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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ممارسة الرياضة فى الشتاء من الأشياء الأكثر صعوبة، فليس من السهل أن نترك البطانيات المريحة والدافئة في صباح شتوي بارد ونذهب للنزهة أو إلى صالة الألعاب الرياضية "الجيم" لممارسة الرياضة، وهو ما يؤثر على هدفك فى إنقاص الوزن، فى هذا التقرير نتعرف على 4 نصائح تشجعك على ممارسة الرياضة فى الشتاء، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

4 نصائح تشجعك على ممارسة الرياضة فى الشتاء
 

فوائد الرياضة فى الشتاء
فوائد الرياضة فى الشتاء

 تمرن داخل منزلك
 

إذا كنت لا تشعر بالرغبة في الخروج لممارسة الرياضة فى الهواء،  فتمرن داخل منزلك، للبقاء نشيطًا، يمكنك تحريك جسمك لحرق السعرات الحرارية وتحسين عمل عضلاتك، من خلال رياضة اليوجا أو تمارين اللياقة البدنية "البيلاتس" أو تمارين بسيطة باستخدام كرسي في منزلك.

 شارك في أنشطة جديدة
 

قد يكون تكرار نفس التمارين يوميًا مملاً وسيجعل من الصعب عليك أن تظل متحمسًا، لكسر الرتابة والملل، اشترك في أنشطة جديدة، انضم إلى دروس الرقص أو فنون الدفاع عن النفس أو سباق الماراثون أو ركوب الدراجات.

اليوجا
اليوجا

اكتب أهدافك من ممارسة الرياضة
 

القاعدة الرئيسية للبقاء متحفزاً لتحقيق أهدافك هو تدوينها، خذ قطعة من الورق واكتب سبب قيامك بذلك، وضعها في مكان ما بالقرب من سريرك، فعندما تستيقظ، يمكنك بسهولة رؤية هذا، يعتقد علماء النفس أنه من الأسهل بالنسبة لك أن تظل متحمسًا إذا لاحظت هدفك في مكان ما.

انضم إلى صديق
 

قد يساعد صديقك أيضًا على تحفيزك ودفعك للبقاء نشطًا، يمكنك أيضًا الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية مع أصدقائك أو شريك حياتك، سيؤدي ذلك إلى تقليل فرص اهمال ممارسة الرياضة.

 


فوائد الرياضة

فوائد ممارسة الرياضة

الرياضة فى فصل الشتاء

اهمية ممارسة الرياضة فى الشتاء

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