مقتل ضابط شرطة بنيران مسلحى جماعة "مجاهدى شرق إندونيسيا" الإرهابية

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أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم السبت، مقتل ضابط شرطة إثر إطلاق مسلحين تابعين لجماعة ما تسمى بـ"مجاهدى شرق إندونيسيا" الإرهابية النار عليه فى جزيرة "سولاوسي" الواقعة وسط البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، عن المتحدث باسم الشرطة قوله، إن خمسة مسلحين أعدوا كمينا، وأخذوا عدد من الاشخاص كرهائن بينهم ضباط شرطة وفلاحون ، لدى عودتهم من أداء صلاة الجمعة بأحد المساجد الصغيرة بالقرب من مقر الشرطة.

وأضاف المتحدث، أن الرهائن تمكنوا من الهرب، حينما اقتحم المسلحون ساحة المسجد وأطلقوا الرصاص صوب ضباط الشرطة وبعض الفلاحين، مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة.

وأشارت الشبكة، إلى أن الهجوم المسلح وقع وسط العمليات الأمنية المكثفة التى جرت خلال شهر نوفمبر الماضى فى مدينة "بوسو" الواقعة بالجزيرة ، والتى تعد معقلا للمتمردين .

يذكر أن، قائد جماعة "مجاهدى شرق إندونيسيا"، ويدعى "أبو وردة سانتوسو"، قتل عام 2016 ، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن .