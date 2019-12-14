مصرع سائح بريطانى وإصابة أخر بجراح خطيرة فى حادث سرقة بالأرجنتين

بيونس آيرس /أ ش أ/

لقى سائح بريطانى مصرعه وأصيب أخر بجراح وصفت بالخطيرة خلال محاولة لسرقة متعلقاتهما بالأرجنتين.

ونقلت شبكة أيه بى سى نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، عن متحدث باسم الشرطة، قوله - إن الحادث وقع بالقرب من أحد الفنادق الفاخرة بضاحية "بيرتو مادورو" فى بيونس آيرس، حيث قام الجناة الذين كانوا على متن دراجة نارية بمحاولة خطف متعلقات السائحين البريطانيين وأطلقوا الرصاص عليهما بعد مقاومة اللصوص، فقتل أحدهما، فيما أصيب الأخر بجراح وصفها الأطباء بـ"الخطيرة".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الشرطة الأرجنتينية، بدأت عمليات بحث مكثفة عن اللصوص الذين لاذوا بالفرار بعد ارتكاب الحادث.