محافظ الوادى الجديد يقرر تسمية مدرسة بأسماء ضحايا حادث فى الفرافرة

كتب فريق المحافظات

قدم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، واجب العزاء لأسر المتوفين بحادث أبو منقار الذى وقع قبل عدة أيام، حيث وجه بتغيير اسم مدرسة أبو منقار إلى مدرسة الشهداء مع كتابة أسمائهم بلوحة شرف بالمدرسة تخليداَ لذكراهم.

من ناحية أخري، قرر المحافظ التعاقد مع أتوبيس لنقل الطلاب من أبو منقار إلى الفرافرة والعكس بشرط التحرك نهاراَ وذلك للتيسير عليهم.

على جانب أخر، أكد المحافظ، فى بيان أن المحافظة ستتحمل كافة نفقات علاج الطالبة المصابة بحادث أبو منقار الذى وقع قبل عدة أيام والتى لا تزال تتلقى العلاج بالمستشفى حتى الآن.

جاء ذلك خلال زيارته للطالبة للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث وجه المحافظ بتوفير سيارة إسعاف لنقلها لمحافظة أسيوط لتلقى العلاج.



