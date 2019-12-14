فيديو وصور.. مطروح تحتفل بعيدها القومى بحضور المحافظ الحالى والسابق بوادى ماجد

مطروح – حسن مشالي

بدأت محافظة مطروح، احتفالات اليوم الأول بالعيد القومى للمحافظة على أرض معركة وادى ماجد، غربى مدينة مرسى مطروح بـ 15 كيلو متر، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح السابق والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد أنيس السكرتير المساعد والنائب سليمان فضل العميرى والنائب مهدى العمدة والعمدة حمدى الدربالى رئيس مجلس العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية وعدد من أهالى وعواقل مطروح.

وبدأت الاحتفالية، باستعراض عدد من الفرسان لمهارات الفروسية والتحكم فى سباق الخيول والسرعة والحركة، وسط إشادة من الحضور.

كما ألقى عدد من شعراء البادية، قصائد تدور حول معركة وادى ماجد، التى دارت بين أبناء مطروح وقوات حرس الحدود ضد قوات الاحتلال الإنجليزى، عام 1915.

وقدم العمدة محمد عيسى، نيابة عن أهالى مطروح، للمحافظ السابق والحالى، على الاهتمام بإحياء ذكرى وادى ماجد فى موعدها الحقيقى، وتغيير موعد العيد القومى من 24 أغسطس إلى 15 ديسمبر، وقدم الشكر لجميع المشاركين والمنظمين للاحتفالية، مؤكدا على أن أبناء مطروح، مستعدون دائما للدفاع عن الوطن، كأجدادهم فى وادى ماجد ضد جيش الاحتلال الإنجليزي.

ودعا اللواء خالد شعيب، الحضور للوقوف دقيقة، لقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء معركة وادى ماجد وشهداء مصر فى جميع المعارك.

وأكد محافظ مطروح، على أن إحياء الذكرى 104 لمعركة وادى ماجد عام 1915، ضد قوات جيش الاحتلال الإنجليزى، تمثل ذكرى وطنية، تؤكد أن أبناء مطروح دائمًا وعلى مر التاريخ مثالًا وطنيًا يحتذى به بين أبناء مصر جميعًا.

ودعا " شعيب" إلى النظر والسعى للمستقبل بخطوات واثقة، تنطلق من الفخر بتضحيات الأجداد، لتساعدنا فى الحفاظ على التضحيات، لاستكمال مسيرة العطاء مع البناء والتنمية، من أجل أن نصنع مستقبل أفضل لوطننا وأبنائنا.

وناشط المحافظ، أبناء مطروح بأن يعلموا أن هذا الانتصار الذى صنعه وعى ووطنية رجال عرفوا قيمة الوطن والحفاظ عليه، هو دعوة بضرورة الوعى واليقظة أمام التحديات المحيطة والتمسك بأخلاق الفرسان، والتسلح بالعلم بعيدا عن أى فكر متعصب، أو أى شائعات بعيدًا أى محاولة تشوية لمسيرة الوطن فى البناء والتنمية، داعيا إلى التكاتف لصنع تاريخً جديد بأيدينا وعقولنا للأجيال القادمة.

وأكد محافظ مطروح، على أنه تخليدا لذكرى معركة وادى ماجد مع تنظيم احتفالات تليق بهذه المناسبة الوطنية، تم تخصيص أرض احتفالات وادى ماجد رسميا، مع البدء فى إقامة كافة المنشآت اللازمة.

وفى نهاية الاحتفالية، كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح السابق، على جهوده فى تنمية المحافظة، كما قدم أعضاء جمعية أبناء القبائل محافظ مطروح، درع الجمعية، تكريما لجهوده فى إقامة احتفالات المحافظة فى موعدها الحقيقي.











