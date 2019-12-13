صور.. وزير الأوقاف: عقد دورة تدريبية لتأهيل وتطوير أداء أئمة المساجد بمطروح

مطروح – حسن مشالى

التقى الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مع عدد من قيادات وأئمة مديرية الأوقاف بمطروح، على هامش زيارته وافتتاح مسجد القرية الحمراء بمدينة الحمام، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد وزير الأوقاف، خلال اللقاء، على أنه يجري العمل على رفع كفاءة وتدريب العاملين بوزارة الأوقاف، وسيتم عقد دورة تدريبية، لتأهيل وتطوير أداء أئمة المساجد بمطروح، خلال الأسبوعين المقبلين، ولمدة 3 أيام، مع توزيع وعرض كتب، بالإضافة إلى الدفع بالقوافل الدينية إلى أقصى التجمعات والقرى الصحراوية، وتنظيم ندوات شهرية لجميع المدن والقرى بمطروح، وإعداد تقرير شهري، بعدد الأئمة المشتركين والأماكن التي تم عقد الندوات بها، بهدف توصيل الخطاب الديني الوسطى، ونشر سماحة الدين بعيدا عن أي تعصب لأفكار أو اتجاهات أخرى.

وأكد "جمعة" على أهمية العلم ودوره في بناء الأمم ودعم دور الأئمة وتحفيزهم وتشجيعهم، من خلال العمل على تحسين أحوالهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وصرف بدل صعود المنابر، والحصول على درجات علمية أعلى، أو تطوير الأداء لدى العاملين والإداريين، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف، ستختار ١٠ من العاملين من مقيمي الشعائر والإداريين المتميزين، خلال موسم الحج، تحقيقا لإعطاء الفرصة والمساواة، مع اختيار الأئمة من خلال الكفاءة و التأهيل العلمي.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان ومحافظة مطروح، بشأن توفير إسكان للأئمة المغتربين، تحقيقا لاستقرارهم، مع وضع الضوابط المحددة، لعدم نقلهم خارج المحافظة قبل سنوات عمل فعليه لا تقل عن ٥ سنوات، وكذلك إقامة استراحة للإمام بالمساجد الجديدة، لتوفير الراحة وتمكنه من القيام بدوره.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على الاستعداد لتقديم كافة الدعم لمديرية أوقاف مطروح، مع العمل على الوصول إلى جميع القرى والنجوع وجهود تجديد الخطاب الديني الوسطى وسماحة الدين.

وفي نهاية اللقاء، أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، درع المحافظة للدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف تقديرا لزيارته المحافظة وجهود وزارة الأوقاف بالمحافظة ،كما أهدى وزير الأوقاف نسخة من المصحف الشريف لمحافظ مطروح، كما تم توزيع عدد من الكتب الدينية الحديثة على الأئمة المشاركين في اللقاء.