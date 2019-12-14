ضبط 1723 قضية تهرب ضريبى بمبلغ 2 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة من ضبط 1723 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، خلال الأسبوع الماضى، بقيمة بلغت 2,080,546,147 جنيه مصري- 1,652,400 عملات أجنبية مختلفة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع النقل والمواصلات من ضبط 1020 قضية متنوعة أبرزها جرائم سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة– باعة جائلين – اتصالات وبريد بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (8) متهمين.

واستطاعت الإدارة العامة لشرطة المصنفات من ضبط 130 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.