ضبط 1723 قضية تهرب ضريبى بمبلغ 2 مليار جنيه خلال أسبوع

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة من ضبط 1723 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، خلال الأسبوع الماضى، بقيمة بلغت 2,080,546,147 جنيه مصري- 1,652,400 عملات أجنبية مختلفة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع النقل والمواصلات من ضبط 1020 قضية متنوعة أبرزها جرائم سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة– باعة جائلين – اتصالات وبريد بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (8) متهمين.
واستطاعت الإدارة العامة لشرطة المصنفات من ضبط 130 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة